Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах. Об этом в понедельник, 4 августа, предупредили в Службе внешней разведки России (СВР).

Как уточнили в российский спецслужбе, Великобритания готовит два потенциальных сценария диверсий для развертывания "массовой облавы" в международных водах.

В частности, изучается вариант поджога танкера в порту дружественного России государства. Еще один сценарий предполагает подстроенную аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций — например, в проливе.

После реализации одного из этих сценариев, которую планируется делегировать украинским силовикам, официальный Лондон объявит транспортировку российской нефти "угрозой всему международному судоходству", цитирует сообщение Службы внешней разведки РИА Новости.

В июне российские спецслужбы предупреждали, что Украина вместе с Великобританией готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс. Предполагалось несколько вероятных сценариев. По одному из них якобы случайно будут выловлены в Балтийском море якорные мины российского производства, будто подготовленные для ди­версии.

В СВР еще в марте отмечали, что британские власти крайне раздражены тем, что президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам. Из-за этого Лондон из кожи вон лезет, чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны Вашингтона.