Меган Маркл рвет и мечет после разоблачения ее пакостей

Меган Маркл имеет репутацию очень жесткого начальника. Многие ее сотрудники после увольнения жаловались, что не могли долго прийти в себя и обращались за помощью к психологам.

Чаще всего персонал жаловался на манеру общения Маркл. Герцогиня отправляла своим сотрудникам "требовательные" и "гневные" электронные письма, иногда даже в 5 утра. Жене принца Гарри даже дали прозвище "Трудная героиня". Но, когда Меган об этом узнала, она была в бешенстве.

Публично бывшая актриса всегда отрицала обвинения в травле персонала, Маркл назвала все разговоры на эту тему организованной клеветнической кампанией против нее. Но при этом в личной беседе с бывшими работниками Меган не церемонилась, часто она вела себя надменно, а если кто-то пытался пригрозить ей судом, герцогиня напоминала, что сотрудник подписал соглашение о неразглашении.

"Когда эти истории всплыли, Меган разозлилась. Она бросила вызов этим рассказам. Подавайте в суд, но вы тут же заплатите мне за нарушение условий договора, говорила она", — сообщил королевский корреспондент Валентайн Лоу.

Чтобы обелить свою репутацию, Маркл даже запустила пиар-кампанию, в ходе которой один из действующих сотрудников заявил, что герцогиня действительно может прислать сообщение в пять утра, но это только потому что она рано встает. Да и вообще, чаще всего свои послания Меган украшает смайликами.

Тем не менее факты выступают против герцогини. Сассексие за пять потеряли 25 сотрудников. Шестеро уволились за последние четыре месяца, включая двух старших менеджеров по связям с общественностью.

"После увольнения люди очень беспокоились о том, что Меган может с ними сделать. Они считали, что ее способность к мести безгранична", — поделился Лоу с Daily Mail.