Друг рассказал о загулах Домогарова: "Он зачем-то разрушал себя..."

На протяжении многих лет Александр Домогаров считался не только одним из самых востребованных и успешных отечественных актеров, но и красивым. Его яркая харизматичная внешность добавляла каждому образу артиста привлекательности.

Однако затем наступил период, когда в Сети только и судачили о том, что любимец миллионов как будто располнел, обрюзг и растерял свою красоту.

Впрочем, сейчас интернет-пользователи снова восхищаются внешностью Александра Домогарова. Ходят слухи, что благодаря молодой возлюбленной Татьяне актер сумел взять себя в руки, и слухи о его загулах остались в прошлом.

Друг артиста, режиссер Сергей Гинзбург, прокомментировал эту информацию: "В профессиональном плане Саша ни разу в жизни ничего не срывал. Он как швейцарские часы: точен, собран, идеален... Может, в обычной жизни у него случались сбои, но в профессии - никогда".

Также Гинзбург прямо заявил, что Домогаров "чертовски красив", и красота у него "роковая". "Домогарову Господь подарил эту внешность, которая для него стала и проклятьем. Он зачем-то разрушал себя... К счастью, это осталось в прошлом", - подчеркнул режиссер.

Он отметил, что Александр Домогаров очень одинокий человек, который ведет крайне закрытый образ жизни, передает "Мир новостей". А вот его избранница Татьяна "очень позитивная".

"Какие-то моменты его личной жизни я видел, но в душу никогда не лез. Саша со всем справляется самостоятельно. У него есть потрясающий дом в Истре, где он отдыхает и где зализывает свои раны. У него там собаки, которых он обожает, любимая женщина, которая его понимает..." - заключил Гинзбург.