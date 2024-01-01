Исполнители теракта в "Крокусе" признали вину

Четверо непосредственных исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, при котором в марте 2024 года погибли 149 человек, признали свою вину. Об этом в понедельник, 4 августа, рассказала адвокат Людмила Айвар, представляющая в суде потерпевших.

Как уточнила юрист, после оглашения обвинительного заключенная все непосредственные участники теракта заявили, что вину признают в полном объеме и раскаиваются в содеянном.

Также Айвар рассказала, что четверо исполнителей попросили прощения у потерпевших, а один из подсудимых "заявил, что определенные лица якобы воспользовались его молодостью, вовлекли и обманули его, так как у него были другие планы по жизни", сообщает ТАСС.

При этом в материалах дела говорится, что жертв теракта в "Крокусе" могло быть намного больше, если бы у преступников не заклинило оружие, вынудив их покинуть ТРЦ. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" целенаправленно разыскивали прятавшихся от них людей, а найдя — расстреливали их.

Частью террористического акта следствие считает и наезд автомобиля преступников на семью с детьми — один из исполнителей, скрываясь на автомобиле Renault с места преступления, умышленно сбил людей на пешеходном переходе. Двое детей получили серьезные травмы.