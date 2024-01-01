Ущерб, причиненный преступными действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, составил более 3 миллиардов рублей. Об этом рассказал в понедельник, 4 августа, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как подчеркнул глава Следкома в интервью kp.ru, пока это промежуточная цифра — оценка ущерба продолжается. Также уже возбуждено свыше 600 уголовных дел по фактам преступных действий украинских боевиков, 230 из них уже осуждены.

Российский лидер Владимир Путин ранее заверил, что Курская область будет восстановлена после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — как только украинских националистов выбили с нашей земли, началась оценка ущерба и восстановительные работы. Не остаются без внимания и жители региона, пострадавшие от преступлений украинских боевиков.

"Курская авантюра" дорого обошлась киевскому режиму. Данные группировки "Север" российских Вооруженных сил свидетельствуют, что Киев с августа 2024 года по март 2025 года потратил на попытку закрепиться в Курской области России более 50% западной помощи за весь 2024 год, не говоря обо всех убитых и раненых украинских националистах.