На скамье подсудимых 19 человек. Четверо - Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов - непосредственные исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Остальные - предполагаемые пособники: те, кто помогал террористам с проживанием, обеспечивал транспортом и связью, перевозил оружие и переводил деньги. Потупив взгляд, с наручниками на руках, сидят молча.

Виновные в трагедии, которая произошла 22 марта прошлого года, заслуживают максимально возможного наказания. По-другому просто быть не может, считают потерпевшие и родные погибших.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 22 марта она подъехали к "Крокус сити холлу". Были вооружены автоматами и ножами. Сначала расстреляли охрану. Двигаясь к залу, где должен был начаться концерт группы "Пикник", убивали всех, кто попадался на пути. Добравшись до сцены, открыли огонь по зрителям. Подожгли здание. Как было установлено в ходе следствия и проведенных экспертиз, 70 из 149 жертв теракта погибли не от огнестрельных или ножевых ранений, а в результате именно пожара. Преступники скрылись на автомобиле марки "Рено", на котором и приехали к месту совершения теракта. Их поймали в Брянской области недалеко от российско-украинской границы.

Теракт в "Крокус сите холле" стал одним из самых трагических за всю современную историю России, но при этом примером безграничного мужества, которое проявили многие посетители и сотрудники концертного зала в минуты смертельной опасности.

Причастность Службы безопасности украины рассматривается как основная версия. Известно о тесных контактах киевских генералов и политиков с террористической группировкой "Исламское государство". Ее деятельность признана экстремистской запрещена во многих странах, в том числе в России. Украинские спецслужбы пытались внушить страх мирному населению нашей страны. Однако россияне после этого бесчеловечного преступления, наоборот, сплотились в единой общей скорби по погибшим.

На первом заседании трое предполагаемых исполнителей теракта вину признали. Четвертый признал ее частично. Также как и почти все обвиняемые в соучастии. Двое подсудимых заявили о своей невиновности.

Материалы уголовного дела – это более 9 тысяч страниц допросов, свидетельских показаний, криминалистических экспертиз. Сейчас сложно сказать, сколько дней или даже недель уйдет на рассмотрения дела по существу. Дальше будут прения сторон. И только после этого - окончательная стадия судебного процесса. Вынесение приговора.