"Пару дней повыла и начали оправдания придумывать": что на самом деле происходит в семье Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов крупно оскандалился. Футболист во время рабочей поездки в Сочи хотел приятно провести время с моделями, но опозорился на всю страну. Девушки отказали футболисту, да еще и высмеяли его.

С красотками Натальей и Кристиной многодетный отец познакомился в закрытом пляжном клубе. Но, когда спортсмен попросил у одной из них номер телефона, в ответ получил от ворот поворот. Модель не только не дала свой телефон Тарасову, но и выставила это в Сеть, написав, что предпочитает хоккеистов.

В это время дома в Подмосковье футболиста ждала жена с четырьмя детьми. Анастасия не стала устраивать истерики и дала понять, что в ее семье все в порядке.

Когда Тарасов вернулся домой, он записал видео, на котором оправдался за произошедшее. По словам Дмитрия, в Сочи у него была деловая встреча, которая проходила на пляже, где он и встретил моделей. Футболист никогда не отказывает поклонникам в фото, поэтому, когда девушки подошли и попросили сделать пару кадров, Тарасов согласился. Только спустя время Дмитрий узнал, что дамы являются моделями.

"Мы поехали на деловую встречу, на ужин, где партнер попросил меня узнать контакты этих девочек. Самое простое — это написать им лично", — пояснил Тарасов.

Футболист утверждает, что хотел предложить моделям работу, но они предпочли бессмысленный хайп. "Я написал, девочки ответили, и заметьте, я написал „Можно ваш номер“, то есть я на „вы“ еще общался. Девочки дали номер, после чего я номер передал партнеру. Девочки могли заработать деньги, но они выбрали другой путь, они захотели хайпа, ну, у них это получилось, поздравляю!" — заявил спортсмен.

А чуть позже уже рядом с мужем на видео предстала и Анастасия. Супруги сидели обнимаясь на диване, Костенко стараюсь улыбаться. "Друзья, кто хочет снять с нами видосик, пишите, мы легко сделаем без всякой грязи", — сказал Дмитрий, а жена его поддержала.

Вот только пользователи Сети не верят Тарасову. Народ убежден, что изменив один раз, мужчина будет похаживать на сторону всегда. Костенко многие жалеют, считая, что она вынуждена терпеть поведение мужа.

"Она пару дней повыла и проревела, и начали оправдашки придумывать.Алименты он уже ей платит, больше все равно не откусит"; "Сочувствую ей, по-женски, в любом случае, если терпит, то пусть хотя бы ради чего-то стоящего, пусть обеспечивает её и детей, у кобелей недолог век, а она будет молодой и привлекательной ещё долго"; "Бедная Настя, а ведь такая хорошенькая"; "Ему еще вернется бумеранг", — пишут поклонники Костенко.

Напомним, Дмитрий Тарасов женат в третий раз. При чем к своей нынешней супруге он ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель футболист встретил в ресторане и сразу влюбился. Теперь пользователи Сети уверены — Анастасии прилетел бумеранг, а сама она в очередной раз простит измену мужа.