В Госдуме предложили изменить порядок воспитания детей после развода

Российские суды должны в обязательном порядке рассматривать варианты совместного воспитания ребенка обоими родителями при разводе. Такое мнение высказал зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Парламентарий выступил с законодательной инициативой по корректировке положений Семейного кодекса в части, касающейся воспитания детей после развода их родителей. Текст соответствующих поправок опубликован в Telegram-канале депутата.

Свинцов предлагает, чтобы при отсутствии соглашения между супругами о том, с кем останется ребенок после развода, суд по своему усмотрению устанавливал бы порядок совместного воспитания. При этом должен быть определен индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей, учитывая мнение и самого чада, если ему уже исполнилось десять лет.

Однако от совместного воспитания придется отказаться, если мать или отец ограничены в родительских правах, если разводящиеся супруги живут слишком далеко друг от друга, если ребенок по состоянию здоровья должен проживать с одним из родителей — вблизи места лечения. Есть и некоторые другие исключения.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов убежден, что это поможет формированию культуры ответственного отцовства и выстраиванию равноправной модели семейных отношений.

При этом идея отключать по ночам интернет ради повышения рождаемости вызвала в Госдуме дискуссии. Глава профильного комитета Нина Останина заверила, что подобные инициативы в нашей стране никогда не будут реализованы. Она также в шутку порадовалась, что сама не подпадает под категорию молодежи, а значит, риск остаться без интернета ей не грозит.