В США раскрыли, как нетерпеливость Трампа сыграет на руку России

Президент США Дональд Трамп уже не единожды заявил, что теряет терпение из-за неуступчивости России в вопросе украинского кризиса, однако российского лидера Владимира Путина это, похоже нисколько не тревожит. На это указывают американские журналисты.

Как напоминает Bloomberg, Трамп пригрозил вторичными санкциями торговым партнерам России, если российская армия не прекратит боевые действия на Украине. Однако Китай и Индия ясно дали понять, что не спешат разрывать торговые отношения с Россией. Рынки тоже демонстрируют скептицизм в отношении угроз из Вашингтона.

У России, чья армия уверенно движется вперед на фронте, нет стимулов прекращать боевые действия. По-прежнему неясно, какую карту может разыграть Трамп, чтобы сдержать свое обещание и завершить конфликт на Украине, подчеркивает агентство.

На этом фоне все выше риски для Украины и Европы — Трамп может попросту самоустраниться от украинского конфликта, заявив, что сделал все возможное. Это, в конечном счете, позволит Владимиру Путину обратить в свою пользу нетерпеливость президента США, резюмирует Bloomberg.

Ранее российский лидер Владимир Путин в очередной раз напомнил, что сформулировал цели России в урегулировании конфликта с Украиной — они остались неизменными. Президент подчеркнул, что "всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного вообще без всяких временных ограничений мира".

Что касается недовольных заявлений с Запада по Украине, Путин подчеркнул, что для подхода "к решению вопроса мирным путем нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса".