Путин созвонился с Нетаньяху

Российский лидер Владимир Путин провел в понедельник, 4 августа, телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля не стал раскрывать детали этой беседы — второй за последние восемь дней. 28 июля политики обсуждали различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке, сообщала пресс-служба президента России.

Тем временем министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что надеется на Москву в урегулировании палестинской проблем. Политик отметил, что "Россия – дружественная страна, у которой весомая роль".

При этом палестинское движение ХАМАС заявило, что готово возобновить переговоры с Израилем при условии серьезного улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Однако пока израильская армия продолжает обстрелы анклава.