Следующее десятилетие может оказаться решающим для Канады в том виде, в каком мы ее сейчас знаем. С таким предупреждением выступила в понедельник, 4 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства отметила в своем Telegram-канале, что премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума по вопросу отделения от Канады. Опросы подтверждают, что желающих выйти из состава этого государства немало.

Захарова полагает, что причины этого "мягкого развода" очевидны: люди не желают жить в стране, где "легализовано употребление героина, гомосексуальный спорт* (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) забивает традиционный, проводится агрессивная кампания по популяризации самоубийств среди лиц, достигших пожилого возраста". К этому добавилась неспособность поддерживать нормальные отношения с соседями и разгул неонацистской идеологии среди диаспор.

Выражаясь языком доктрины Монро, "канадский режим — это чердак империи, который давно протекает", подчеркнула чиновница. Она предупредила, что "для Оттавы, загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей и идентичности в истории", наступает решающая декада.

Ранее в Канаде разгорелся скандал из-за того, что местные власти отказываются разглашать имена нацистов, осевших в стране. В списках — около 900 предполагаемых военных преступников, которые прибыли в Канаду после Второй мировой войны. Это связывают с нежеланием Оттавы навредить украинской пропаганде, которая открыто восхваляет идеологию неонацизма.

При этом Канада и страны Северной Европы работают над созданием объединения для противодействия России. Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что такая коалиция "исключит Россию" как угрозу для Запада в Арктике, а также "даст возможность для общей координации обороны, разведки и обеспечения кибербезопасности".