Полина Диброва верила, что муж никогда не узнает об измене: подставил любовник

Жена Дмитрия Диброва попала в громкий скандал. Полину уличили в измене с мужем лучшей подруги. Супруга шоумена тайно бегала на свидания к миллиардеру Роману, у которого шестеро детей. Встречи парочка цинично устраивали под носом у своих супругов, но надеялась, что об этом никто не узнает.

В какой-то момент Роман решил, что не может продолжать так жить и подал на развод. Он решил уйти от жены и забрать у нее детей. При этом вскрылась интересная деталь — мужчина нанимал агентство для спасения репутации. Якобы он пытался сделать так, чтобы об отношениях с Добровой никто не узнал, Роман обещал Полине, что она не пострадает, но ситуация вышла из-под контроля.

Как пишет "Комсомольская правда", именно поэтому Диброва и ее любовник молчат. Скорее всего, за них будут говорить адвокаты.

По слухам, в бракоразводном процессе Дмитрия будет представлять звездный защитник Александр Добровинский. Кто станет адвокатом Полины, пока не сообщается.

Между тем близкие шоумена в недоумении — почему девушка, которой муж дал все, решила так гадко с ним поступить. Мол, ну ладно изменила, но зачем доводить скандал до таких масштабов. Да, конечно, разница в возрасте большая, и вполне естественно, что Полина посматривала по сторонам, но уйти к многодетному другу семьи — это очень подло. Впрочем, знакомые ведущего отмечают, что мезальянс проявлялся не только в 30-летней разнице в возрасте.

Вскрылось, что друзья Диброва всего недолюбливали его жену, считали ее недостаточно образованной, вульгарной. "За все годы совместной жизни и интеллектуальное сопровождение Диброва Полине так и не удалось обогатить свой внутренний мир", — судачат в компании шоумена.