В Москве объявлен предпоследний уровень погодной опасности

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности установлен в Москве и Московской области из-за сильных дождей.

Как свидетельствует прогностическая карта предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, в столичном регионе идут сильные ливни, в отдельных районах — грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до полуночи вторника, 5 августа.

Метеоролог Михаил Леус уточнил в своем Telegram-канале, что в ночь на 5 августа зона осадков будет смещаться к северу, дожди в Москве и по области продолжатся. На полное прекращение осадков стоит рассчитывать лишь ближе к вечеру вторника.

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал в эфире телеканала "Россия 24" (видео опубликовано в Telegram-канале специалиста), что максимум ливней уже пройден, однако аномальные дожди еще будут поливать Москву в ближайшие сутки.

Специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила РБК, что ночь на 5 августа будет "сложной с точки зрения погоды". За ночь может еще выпасть до 20-25 миллиметров осадков.