В Госдуме решили защитить учителей от увольнений за публикации в соцсетях

Депутат Государственной думы Анна Скрозникова обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением разработать систему оценки контента учителей в социальных сетях.

Автор инициативы убеждена, что в России необходимо ввести запрет на увольнение педагогов за публикации в интернете без проведения соответствующей экспертизы. Также Скрозникова призывает разослать в школы "правовые и этические ориентиры по оценке поведения педагогов в цифровом пространстве".

Наряду с этим парламентарий требует от Минпросвещения и Минтруда установить четкие критерии допустимого вмешательства работодателя в ту часть жизни педагогов, которая касается ведения социальных сетей, сообщает ТАСС.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в комментарии News.ru, что фотографии учителей в социальных сетях не могут являться основанием для увольнения — "это бред и издевательство". При этом он оговорил, что случаются "какие-то явно аморальные вещи", однако в целом "есть и абсолютно нормальные моменты, которые могут вызвать у кого-то негатив".

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков отметил в комментарии НСН, что публикации учителей в социальных сетях не имеют отношения к их профессиональной деятельности, поэтому их нельзя регулировать в правовом порядке.

При этом он посетовал на наличие в Трудовом кодексе понятия "аморальный поступок", которое касается именно педагогических работников. Известны ситуации, когда учителей увольняли за фотографии в соцсетях, ссылаясь на то, что они совершили пресловутый аморальный поступок. По мнению Казакова, необходимо "убрать эту статью, по которой преподавателя могут выгнать за аморальный поступок, если, конечно, он не делает ничего противозаконного".