Отар Кушанашвили нелицеприятно высказался о Кадышевой: "Просто глазеют, это цирк, шоу"

Надежда Кадышева неожиданно стала популярна в соцсетях. После этого певица начала собирать полные залы зрителей и подняла цены на частные выступления. Поговаривают, что этим летом Кадышева — самая дорогая певица в России.

Но, есть мнение, что сумасшедшей популярности Надежды Никитичны осталось максимум полгода. Как рассказала PR-директор Юлия Матвеева, сейчас тренд на ностальгию, но он не продержится долго. Кадышева просто попала в эту волну, когда в соцсетях завирусилась одна из ее песен.

Отар Кушанашвили также считает, что на концерты артистки народ ходит не из-за красоты ее вокала или зачаровывающей музыки. По мнению телеведущего, Кадышева привлекает большинство зрителей как шоу. О выступлениях певицы Кушанашвили высказался беспристрастно.

"Я думаю, что молодые просто еще и глазеют на это. Для тиктоковского поколения это еще и момент цирковой. В этом ничего обидного для артистов нет. На Rammstein тоже ходили ради шоу. Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния", — рассказал журналист в беседе с "КП".

Ранее Отар в эфире шоу "Каково?!" заявил, что Надежда Никитична может умереть прямо на сцене. По мнению ведущего, заметно, что Кадышева на концертах держится из последних сил. Кушанашвили предполагает, что исполнительница вынуждена петь, потому что об этом ее просит сын Григорий.

"Вы же видите, что она болезненно выглядит? Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет ее", — высказался ведущий.