Очередь из машин к Крымскому мосту растянулась на 35 километров

На Крымском мосту со стороны Тамани скопилось так много автомобилей, что очередь из ожидающих досмотра и проезда растянулась на 35 километров. Таковы данные по состоянию на вечер понедельника, 4 августа.

Как следует из данных сервиса "Яндекс. Карты", на который ссылается РИА Новости, очередь из ожидающих проезда автомобилей примерно на 35 километров зафиксирована от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра.

В то же время Telegram-канал "КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация" пишет, что к 18 часам в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств. Время ожидания превышает шесть часов.

Telegram-канал Readovka сообщает, что на Крымском мосту организованы пункты раздачи питьевой воды. Очевидцы, находящиеся в пробке, утверждают, что в очереди начались роды у женщины, однако официального подтверждения этой информации не было.

Ранее россиянам напомнили, что на полуостров Крым можно добраться не только по мосту через Керченский пролив — есть также возможность попасть туда по трассе Р-280 "Новороссия", через Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Там автомобили проверяют без остановки, водитель даже не выходит из машины.