Трамп разразился новыми угрозами в адрес Индии из-за России

Президент США Дональд Трамп пригрозил существенно повысить пошлины на индийский экспорт из-за того, что закупки Индией российской нефти якобы способствуют продолжению боев на Украине.

Как написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social, Индия не учитывает ситуацию с конфликтом на Украине, продолжая торговые отношения с Россией. Трамп отметил, что индийская сторона "не только покупает громадные объемы российской нефти", но также "перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль".

Из-за этого Соединенные Штаты намерены ощутимо поднять пошлины, уплачиваемые Индией при продаже своих товаров на американский рынок, заявил Дональд Трамп.

Ранее специалисты Международного валютного фонда указали, что попытки Запада повлиять на Россию посредством санкций не учитывают ряд особенностей российской экономики, а также развитие альтернативных логистических маршрутов и перестройку внешнеэкономических связей за счет КНР, Индии и Турции.

Bloomberg подчеркивает, что хотя Трамп пригрозил вторичными санкциями торговым партнерам России, если российская армия не прекратит боевые действия на Украине, Китай и Индия ясно дали понять, что не спешат разрывать торговые отношения с Россией.

В подтверждение этого The Times of India пишет, что как минимум четыре танкера отгрузили 2 и 3 августа российскую нефть нефтеперерабатывающим компаниям Индии — поставки нефти из России в Индию идут в обычном режиме.