Полина Диброва сделала громкое заявление и покинула Россию

Полина Диброва была в Москве, когда разразился скандал. Жену телеведущего поймали на измене. По слухам, многодетная мама уже полгода тайно встречается с другом семьи, бизнесменом Романом. Полина несколько лет назад крестила его дочь.

Об интрижке жены шоумена вскрылись неприглядные вещи, например, поговаривают, что для любовных утех бизнесмен снял дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке. Парочка уединялась прямо под носом у своих супругов. Роман так увлекся подругой жены, что уже подал на развод. Наличие шести детей, мужчину не остановило. Более того, поговаривают, что он будет судиться, чтобы наследники остались с ним, а не с матерью. И это при том, что младшему ребенку всего год.

Обманутая жена бизнесмена сейчас находится в Италии. Женщина очень тяжело переживает происходящее. Дмитрий Дибров чувствует себя не лучше. Ведущего новости о предательстве жены застали в Испании.

Выждав несколько дней после скандала, Полина тоже покинула Россию. Со своим женским клубом Диброва отправилась в Ереван. Вскрывшаяся измена не помешает ей публиковать радостные сторис, записывать видео на фоне живописных пейзажей и демонстрировать безмятежность.

"Шлю лучики солнца и вам. Любовь — это главное!" — сделала громкое заявление Полина и опубликовала видео, в котором позирует в венке из цветов.

Диброва дала понять, что впадать в уныние из-за развода она не собирается. Многодетная мама сохраняет позитивный настрой. "Когда жизнь подбрасывает много ярких сюрпризных впечатлений, лучше всего концентрироваться на созидании", — отметила Диброва.