Трек "Тем, кто с нами" Гуфа, Ноггано и АК-47 запретили в России

Роскомнадзор включил в Единый реестр запрещенной информации трек "Тем, кто с нами" в исполнении Гуфа, Ноггано и АК-47. Об этом в понедельник, 4 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

Соответствующее решение было принято на основании решения Министерства внутренних дел России, признавшего композицию запрещенной. Роскомнадзор пояснил, что в пресловутом треке содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров.

В связи с этим Роскомнадзор уведомил интернет-ресурсы о необходимости ограничения доступа к треку, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что звезда "Дома-2" Виктория Боня стала фигурантом административного дела — на нее составили протокол по статье о пропаганде наркотиков.

Тем временем певец Василий Гончаров*, известный под псевдонимом Вася Обломов*, пополнил реестр иностранных агентов. Он получил такой статус за распространение фейков о решениях российских властей и выступление против СВО. Многих возмущали его песни с антироссийскими высказываниями.

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр