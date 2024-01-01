МИД: Россия больше не связана ограничениями на развертывание РСМД

Министерство иностранных дел России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном в понедельник, 4 августа.

Как поясняет МИД России, наша страна больше не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями, потому что "ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР".

Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приняты российскими властями по результатам анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, подчеркивается на официальном сайте МИД.

Еще в июле 2024 года российский лидер Владимир Путин сообщал, что Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности. Соответствующие поручения промышленности уже даны, опытно-конструкторские работы в этом направлении ведутся. Он предупреждал, что если такие ракеты американского производства где-то появятся, Москва оставляет за собой право действовать зеркально.

Кроме того, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что никаких обязательств, ограничивающих развертывание новой российской ракеты "Орешник", у России нет "в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации Трампа по выходу из РСМД".