Информация о ситуации в зоне спецоперации. Наши военные уверенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, наносят поражение вражеской бронетехнике и скоплению живой силы на линии боевого соприкосновения и в тылу.

Сокрушительные удары по позициям неонацистов наносит армейская авиация. Экипаж вертолета Ми-35М огнем с воздуха накрыл пункты временной дислокации боевиков в лесополосе.

На земле неприятеля атакует артиллерия. В районе Северска серией выстрелов гаубицы "Мста-Б" ликвидирован пункт управления БПЛА и минометный расчет ВСУ. На Красноармейском направлении с закрытых огневых позиций по врагу ударили танкисты. Экипаж Т-80 уничтожил замаскированный опорник неонацистов, обнаруженный воздушной разведкой.

А это кадры боевой работы ЗРК "Тор-М2". Зенитчики круглосуточно следят за небом, обеспечивая надежное прикрытие нашим штурмовикам на линии боевого соприкосновения.

В тылу врага эффективно работают операторы беспилотников. Дроны-разведчики в режиме реального времени корректируют огонь артиллерийских расчетов. Такая совместная работа позволяет минимальным количеством выстрелов поражать вражеские цели и успешно вести контрбатарейную борьбу. Точечно по выявленным позициям работают ударные беспилотники, пресекая любые попытки ВСУ подтянуть резервы к переднему краю.