Минобороны рассказало о подвигах гвардии ефрейтора Зарипова и прапорщика Занкина

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе СВО. Гвардии ефрейтор Эдуард Зарипов в составе экипажа боевой машины тяжелой огнеметной системы более 13 раз наносил поражение по целям противника. Благодаря его грамотным действиям были уничтожены четыре вражеских форпоста, около 25 пунктов управления БПЛА и скопления живой силы боевиков, которые готовили наступление на наши позиции.

Прапорщик Александр Занкин смог в кратчайшие сроки отремонтировать повреждённые в результате атаки FPV-дронов ретрансляторы и подключить к ним источники бесперебойного питания. Благодаря ему была восстановлена связь подразделения с командованием и обеспечена устойчивость обороны на тактически важном направлении.