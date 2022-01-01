В ночь на 5 августа в небе над Россией уничтожено 24 украинских дрона

В течение прошедшей ночи с 22.00 мск 4 августа до 01.40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских дрона. В частности, 13 – над Брянской областью, семь – над Ростовской областью и по два над Калужской и Смоленской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, накануне, 4 августа, ВС России нанесли групповой удар с применением ракет "Кинжал" и ударных дронов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Меж тем участникам спецоперации, которые проходят реабилитацию в госпитале имени Вишневского, вручили дипломы о дополнительном образовании. Также им присвоены очередные воинские звания. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес коллектива госпиталя. Медработников также наградили медалями Луки Крымского.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.