Китай и Индия неприятно удивили Трампа в ответ на его ультиматум

Китай продолжит обеспечивать себя энергетическими ресурсами теми способами, которые отвечают его национальным интересам. Такое заявление сделало в понедельник, 4 августа, Министерство иностранных дел КНР.

Китайское внешнеполитическое ведомство отреагировало на угрозы Соединенных Штатов обложить вторичными санкциями страны, продолжающие торговать с Россией. Официальный Пекин подчеркнул, что "принуждение и давление ничего не дадут".

Власти Китая также предупредили Соединенные Штаты, что продолжат решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития".

Власти Индии, в свою очередь, ответили на угрозы американского лидера Дональда Трампа существенно поднять цены на индийские товары, если Нью-Дели не пересмотрит отношение к закупкам российской нефти. МИД Индии объяснил, что импорт энергоносителей из России призван обеспечить доступные цены для индийских потребителей.

Также министерство уличило критиков Индии в двуличии: "Показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью".

Индийские власти считают нападки в свой адрес "необоснованными и неблагоразумными" и намерены защитить национальные интересы, сообщает Reuters.

Ранее жесткий отпор дала Соединенным Штатам и Бразилия. Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что "Бразилия ни в коем случае не будет вести переговоры, как маленькая страна, противостоящая большой". Политик отметил, что в Бразилии помнят об экономической мощи Соединенных Штатов, однако "это нас не пугает — это нас беспокоит".