В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги некоторым странам

Россия последовательно оказывает содействие развивающимся странам, в том числе списывает их долги для продолжения дальнейшего сотрудничества. Об этом рассказал в понедельник, 4 августа, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор пояснил, что речь идет преимущественно о долгах, взятых у СССР, когда была широко распространена практика помощи развивающимся странам в форме безвозвратных заимствований. Как выразился Косачев, советские власти осознавали, что "это своего рода плата за правильный идеологический выбор и что эти деньги никогда в нашу экономику не вернутся".

Однако "далее вопрос в том, что в соответствии с российским законодательством — в частности, в соответствии с Бюджетным кодексом — Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны".

Чтобы решить эту проблему, "мы и идем вынужденным образом на списание этих долгов", цитирует политика ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что общая сумма списанной Россией странам Африки задолженности уже достигла 23 миллиардов долларов. Кроме того, Москва пообещала предусмотреть на эти цели дополнительную крупную сумму.

Также Владимир Путин распорядился списать 32 миллиарда долларов долга Кубы перед Россией. Половина задолженности приходилась на проценты, начисленные на основной долг за период использования Гаваной этих кредитов, предоставленных в 1970-1980-е годы. Оставшиеся деньги подлежали выплате в течение десяти лет, но соблюсти эти условия Куба не смогла, а потому Москва предоставила островному государству отсрочку.