Скандал с участием Полины Дибровой набирает обороты. Пока жена ведущего молчит и не дает комментарии, журналисты находят все новые данные о ее изменах. А у обманутой подруги Полины появилась влиятельная защитница.

Мужчиной, на которого 36-летняя Полина променяла мужа, оказался вице-президент крупной компании по производству биологических добавок и косметики. Его зовут Роман. Кавалер Дибровой не молод, ему 50 лет. С мужчиной Полина познакомилась через его жену Елену.



Супруга бизнесмена после обнародования развода рассказала, как Диброва разрушила ее семью. Оказывается, Полина годами втиралась в доверие, проводя немало времени в доме бизнесмена. "Это слишком жестоко", — призналась обманутая женщина.

Диброва была единственным человеком, поддержавшим Елену после тяжелых родов. Полина пришла в реанимацию вместе с врачом. Теперь Елена недоумевает: как самая близкая подруга могла ее так жестоко предать?

Жену Романа поддержала адвокат Катя Гордон. Она взяла женщину под свою защиту. "Шума наделала подлость, которая происходит у нас на глазах. В этой омерзительной, блевотной семейной драме Дибровых и Товстиков есть только один человек, интересы которого я хочу защищать. Это, конечно, Лена Товстик!" — заявила юрист.

Адвокат рассказала, что бизнесмен нагло обманул жену — мужчина заставил Елену подписать брачный договор. Теперь женщина осталась без денег и крыши над головой, но и этого Роману мало, — он грозится отобрать у жены детей.

Гордон публично пристыдила Романа и унизила Полину. Юрист призвала рублевских жен выйти из клуба Дибровой и не спонсировать разлучницу.

"Вы видите, Полина — просто дно, нехороший человек, который, не смущаясь, подло обманывает. В церкви стоит, делает вид, что человек православный, становится крестной мамой малыша и параллельно спит с мужем этой многодетной женщины. Ну омерзение же!" — негодует Гордон.