Тропический ливень обрушился на Москву и будет идти еще сутки

Понедельник. Пешеходы и водители спешат по делам. Но сильно отвлекает от работы то, насколько столица снова похожа на курорт. Так и не скажешь, что эти кадры сняты не с палубы каюты прогулочного катера, а из окна автомобиля. В подмосковном Одинцове дождь стеной шел несколько часов без остановки. Затопило тротуары и несколько улиц. В Жуковском машины тоже сегодня не едут, а плывут. Погода, разумеется, негативно влияет на скорость движения в столице и области. Самые отчаянные водители пытаются обхитрить стихию. На Ленинградском шоссе рядом с Молжаниновым таксисты объезжали пробку по обочине. И увязли в болоте.

На столицу сегодня в расчете на квадратный метр может выпасть по 53 литров осадков. Такое количество воды не вычерпать даже самому мощному экскаватору. Циклон на погоду в Москве в этот раз повлиял южный и очень темпераментный. В столице душно, в разных частях города звучит гром и сверкают молнии, дует порывистый ветер.

"Примерно такой же характер погоды у нас ожидается и в ночь на вторник, ночь будет теплой, 15-20 градусов, но интенсивность дождей сохранится. А во вторник днем дожди пройдут лишь местами. Но не исключены грозы", - сообщила Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России.

300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока оперативно устраняют последствия непогоды. Москвичей заранее предупредили - быть осторожными, не укрываться вблизи деревьев и шатких конструкций. А владельцам ресторанов и кафе рекомендовали защитить летние веранды.

Если сложить все дождливые дни за июнь и июль в Москве, получается, что столицу заливало 27 суток. В прогнозе на август - правда, предварительном - осадков тоже немало. Но и солнечных дней в нем, к счастью, предостаточно. Уже к среде небо над городом прояснится.

Центр того же самого циклона, из-за которого Москву накрыли ливни, сейчас на Черноморском побережье. В Краснодарском крае ликвидируют последствия прошедших накануне дождей: их выпало столько, что в регионе объявили режим ЧС. Оказались переполнены многие местные реки. Вода поднималась до уровня окон, затопило три десятка домов. Грязные потоки уносили с собой все, что попадалось на пути.

За минувшие сутки выпало две месячные нормы осадков. Впрочем, снижение спроса на путевки в пострадавших от дождей регионах туроператоры пока не фиксируют. Сегодня многие пляжи в Туапсе, Джубге, Ольгинке уже очистили. Но и там, где порядок еще не навели, туристы отчаянно отдыхают.

На севере России тоже погодные аномалии. Смерч сняли жители Карелии над Ладожским озером. Из-за сильных гроз в регионе бушуют лесные пожары. В Воронеже второй день дождь стеной. Накануне машины тонули в потоках воды. Сегодня многие дороги и улицы размыты. Из-за сильного ветра повалило много деревьев.

В Приморском крае молния сильно напугала местных жителей, когда один из ее разрядов попал в ЛЭП. Казалось, будто рядом прогремел мощный взрыв. Во власти ураганных ливней - Пермь и окрестности. Мирный отдых в кемпинге рядом с Черным озером за секунды стал похож на соревнования по выживанию в дикой природе. Обустроенную туристами базу шквалистый ветер снес за секунды. Прямо на палатки падали деревья. Сообщается, что никто не пострадал.