Французский президент Эммануэль Макрон попросил американского коллегу Дональда Трампа повлиять на американских журналистов, чтобы те перестали обсуждать гендерную принадлежность* первой леди Франции. Такое утверждение сделала журналистка Кэндис Оуэнс.

Оуэнс, которая прогремела на весь мир своим расследованием в отношении жены президента Франции, заявила в интервью Такеру Карлсону, что Макрон кулуарно призвал Трампа прикрыть рты американским журналистам, а в обмен пообещал помочь поскорее добиться прекращения боевых действий на Украине.

Журналистка утверждает, что об этом семейно-политическом размене узнала, когда ей позвонил "очень близкий к президенту США" человек с настоятельной просьбой прекратить расследование о гендере* жены Макрона, сообщает Life.

Оуэнс утверждает, что Брижит Макрон по рождению является мужчиной* и совратила будущего лидера Пятой республики в подростковом возрасте. Американская журналистка подчеркивала, что "на самом деле это жуткая история", которую каким-то непостижимым образом "удалось так романтизировать и скормить ее публике".

В ситуацию пытался вмешаться Дональд Трамп — он, по словам Оуэнс, просил прекратить расследование, причем сделал это по личной просьбе своего французского коллеги.

Тем временем суд вынес оправдательный вердикт в отношении журналистки Наташи Рей. Она, как и ее коллега Оуэнс, утверждала, что супруга президента Франции с точки зрения гендерной принадлежности может быть мужчиной*. На этом Наташа Рей не успокоилась, пригрозив засудить чету Макронов за "мошенническое введение суда в заблуждение".

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