Минпросвещения объяснило сокращение количества уроков родной речи

Сокращение для первоклассников количества уроков, отведенных на изучение родной речи в школах России, сопряжено с санитарно-эпидемиологическими требованиями к образовательным организациям. Об этом в понедельник, 4 августа, рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

В ведомстве объяснили, почему в первых классах российских школ было решено проводить не по два урока родной речи в неделю, а всего лишь по одному — так была скорректирована недельная нагрузка обучающихся.

Минпросвещения напомнило, что у первоклассников может быть не больше четырех уроков в день, только один раз в неделю возможны пять уроков — за счет дополнительного часа физической культуры.

При этом школы могут изменить формат преподавания родного языка, используя ресурсы внеурочной деятельности. В целом речь не идет о сокращении объема преподавания родного языка, цитирует заявление ведомства ТАСС.

В июле президент Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики. В документе подчеркивается, что Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка. Вместе с тем всем российским гражданам гарантируется право использования их родного языка, если это не русский язык.

Уважительное отношение к русскому языку как основе культуры и общества остается одной из доминант развития России. Глава государства Владимир Путин указывал на то, что при всем уникальном этнокультурном и религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность.