Всплыла пугающая информация о состоянии Кейт Миддлтон: дворец пытался скрыть правду

Кейт Миддлтон в сентябре прошлого года сообщила, что ей удалось победить рак, уже почти год страшная болезнь находится в ремиссии. Но принцесса не смогла полностью восстановиться. Ее организм все еще страдает от последствий болезни. Кенсингтонсий дворец пытается скрыть истинное положение дел.

Так, в середине июня Кэтрин пришлось в срочном порядке отменять визит на скачки Royal Ascot. Невестка Карла III должна была появиться перед публикой в карете, но в итоге выход в свет был отменен за 20 минут до начала мероприятия. При чем официальная пресс-служба Уэльских тогда сообщила, что организаторы скачек напутали, и Кейт изначально не планировала посетить данное мероприятие.

Но со слов инсайдеров, на самом деле состояние больной раком Миддлтон ухудшилось из-за интенсивного рабочего графика. За неделю принцесса трижды появлялась на публике. Учитывая, что курс лечения она завершила в сентябре прошлого года, врачи настаивали на щадящем режиме для Кейт. Но Миддлтон не щадила себя, из-за чего снова слегла.

Сейчас принцесса в ужасающем состоянии, ее вес снизился до 41 килограмма. Нездоровую худобу Кэтрин уже не скрыть безупречно подобранными нарядами.

"Кейт болезненно худа, и люди беспокоятся, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения от рака — или, что еще хуже, у нее случился рецидив", — рассказали инсайдеры RadarOnline.

По слухам, у принцессы трудный период, нет аппетита, из-за чего она теряет вес. "Она сильно похудела, у нее почти нет мышечного тонуса. У Кейт всегда была спортивная фигура, но сейчас она далека от этого", — признался один из сотрудников дворца.