Поведение и речь президента США Дональда Трампа наводят на мысль о наличии у 79-летнего политика нарушений когнитивных функций. Такое мнение высказали специалисты в области психологии и психиатрии.

Как пишет The Guardian, настороженность вызывает резкое перескакивание Трампа с темы на тему во время выступлений, отклонение от общеизвестных фактов и неспособность их вспомнить, неоправданное многократное повторение одного и того же слова.

Как отметил старший преподаватель психологии Корнеллского университета Гарри Сигал, Дональд Трамп, сам того не замечая, "просто переключает темы, не контролируя себя, не излагая мысль связно".

Еще один тревожащий фактор, упомянутый экспертом, — это конфабуляция. В психологии так называют когнитивную дисфункцию, при которой пробелы в памяти человека неосознанно заполняются выдуманной или искаженной информацией. Трампа уличали в этом, когда он заявил, будто одним из студентов его дяди, профессора Джона Трампа, был Тед Качинский, известный как "Унабомбер" — математик, рассылавший по почте ученым и бизнесменам бомбы. Но Качинский никогда не учился в Массачусетском технологическом институте, где преподавал дядя Трампа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американский лидер прошел комплексное медицинское обследование, которое выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность. При этом подчеркивалось, что речь идет о "доброкачественном заболевании", признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности нет.

Что касается психиатрии, прежнему хозяину Овального кабинета Джо Байдену советовали подлечиться у российских специалистов. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты", которые могли бы быть полезными западным политикам.