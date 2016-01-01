Генпрокурор США начала расследование о фальсификации данных в деле о пресловутом вмешательстве России в президентские выборы 2016-го года. Об этом сообщают местные СМИ.

На влиянии России настаивала администрация Барака Обамы. Чиновники утверждали, что тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп связан с Москвой.

Теперь эти доводы опровергает национальная разведка - никакого вмешательства не было, а все выводы сфабрикованы. Бывшего лидера страны обвинил в госизмене - сам хозяин Белого дома. По словам Трампа, в сговоре также участвовали Джо Байден и Хиллари Клинтон.

В рамках уголовного дела жюри присяжных сможет вызвать в суд все заинтересованные стороны. Но сохраняющийся президентский иммунитет позволит Обаме избежать ответственности.