"Рад привезти медали стране": пловцы – триумфаторы вернулись в Россию

В Москву вернулись наши триумфаторы - участники Чемпионата мира по водным видам спорта, который прошел в Сингапуре. Впервые после 6-летнего перерыва российских пловцов допустили к соревнованиям такого уровня. И наши атлеты показали блестящий результат - 18 медалей, шесть из которых - золотые.

Зал прилета в "Домодедово" заполнен до отказа: все в ожидании чемпионов. Рывок капитана сборной Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине. В этой дисциплине результат решают сотые доли секунды. Их он буквально вырвал у соперников.

"Ожидания были гораздо меньше от самого себя, я не рассчитывал на большой результат, но в итоге получилось даже лучше, поэтому я доволен", - рассказал Климент Колесников.

А эта великолепная четверка накануне триумфально закрыла чемпионат. Комбинированная эстафета четыре на сто сожгла не одну сотню нервных клеток болельщиков - пока под конец борьбы победители не стали очевидны. И рекордсмены мира - 3 минуты 26,93 секунды. Но они, как и положено настоящим героям, скромничают.

"Просто я рад привезти сегодня с собой медали, привезти медали стране", - рассказал Мирон Лифинцев.

Из-за действующих запретов наши спортсмены выступали в Сингапуре в нейтральном статусе. В честь их побед звучал гимн международной Федерации водных видов спорта. Но ни для кого из болельщиков не было секретом, из какой страны победители. А гимн России в честь общего успеха нашей команды был исполнен прямо в аэропорту.

Но ни медали, ни даже мировые рекорды не отменяют спортивный режим. Небольшая передышка, и уже в сентябре чемпионы вернутся к напряженным тренировкам - готовиться к новым победам.