У Андрея Макаревича* нашелся тайный дом в России

Еще в нулевых Андрей Макаревич* купил дом у известного актера Леонида Ярмольника. Солист легендарной группы "Машина времени" полностью все отремонтировал и оформил собственность в 2008 году.

Двухэтажный коттедж площадью больше 300 квадратных метров и участок 1500 кв.м находится в деревне Подушкино Московской области, компетентно сообщает SHOT. Сейчас особняк оценивается в 70 миллионов рублей.

Интересно, что в своих последних интервью Макаревич* заявлял, что в России у него ничего не осталось: ни недвижимости, ни работы. Однако про наличие этого дома музыкант почему-то промолчал.

Соседи утверждают, что в последний раз видели артиста в этой местности лет шесть назад. Однако дом не продается и уже много лет находится под охраной. Сообщается, что охранному предприятию иноагент Макаревич платит каждый месяц около пяти тысяч рублей. Кроме того, на территорию периодически приезжает уборщик.

Ранее лидер группы "Машина времени" публично унизил композитора Александру Пахмутову, раскритиковав ее творчество. Андрей Макаревич* в интервью объявил, что Александра Николаевна далеко не выдающийся музыкант, а последние ее работы и вовсе откровенно плохи.

*Признан иноагентом на территории России