Глава Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска после землетрясения

Губернатор Камчатского края Владимир Солодова потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака из-за жалоб местных жителей на работу администрации города после сильного землетрясения.

Солодов провел объезд домов, пообщплся с местными жителями и убедился в необходимости отправить Головчака в отставку.

"Считаю текущую работу администрации города и особенно — реагирование власти на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной", - сообщил Солодов.

Утром 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Магнитуда составила 8,8 балла. Была объявлена тревога цунами. К счастью, ни жертв, ни серьезно травмированных нет. Значительных разрушений тоже нет.