США пообещали "огромное заявление" по беспилотникам

США выступят с заявлением по теме развития беспилотников во вторник, 6 августа.

Как ожидается, Вашингтон раскроет "американское доминирование в БПЛА", сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Больше никаких подробностей он не привел.

"Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление", - написал он в социальной сети Х.

В начале лета президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране должны ускорить разработку дронов и нарастить их производство. Вашингтон намерен догнать и опередить Россию и Китай в этой сфере. Американские военные активно изучают опыт применения БПЛА в ходе военных действий на Украине.

1 августа российское правительство установило новый класс воздушного пространства для беспилотников - H. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов и развития гражданской беспилотной авиации.