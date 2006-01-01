Ирина Пегова показала фото со свадьбы

Ирина Пегова официально была замужем лишь единожды. Актриса оформила отношения с коллегой Дмитрием Орловым, от которого в 2006 году родила дочь Татьяну. Со стороны этот союз казался гармоничным и счастливым. Тем удивительнее поклонникам в 2011 году было узнать о разводе. С тех пор Ирина Пегова предпочитает не распространяться о своей частной жизни.

Тем не менее, недавно стало известно, что у актрисы роман с актером Сергеем Мариным. Они вместе проводили отпуск. По мнению фанатов в Сети, влюбленная Ирина буквально преобразилась и стала выглядеть еще краше.

О том, что у пары отношения, стало известно недавно. Актеры посетили фестиваль сериалов "Пилот", который стартовал в городе Иваново. 47-летняя актриса позировала фотографам вместе с 37-летним актером и буквально сияла от счастья.

А теперь в своем официальном телеграм-канале Ирина Пегова опубликовала фото со свадьбы. Актриса была на ней гостьей. "На свадьбе!!! Ура! Гуляем уже третий день", - объявила довольная Ирина. В комментариях поклонники выразили надежду, что в скором времени увидят свою любимицу в качестве невесты.