В России введут дифференцированную ставку семейной ипотеки

В России рассматривают возможность введения дифференцированной процентной ставки по процентной ипотеке.

Процентная ставка в Москве и, например, в Саратове не должна быть одинаковой, так как в регионах разные зарплаты, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В столице ставка должна быть одна, а в том же Саратове - соразмерная средней зарплате по региону.

"Тогда будет социальная справедливость", - сообщил он в ходе рабочей поездки в Саратов.

По словам Володина, президент России Владимир Путин уже поддержал эту инициативу. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство рассматривает вопрос дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона и количества детей.