Российские войска стремительно выбивают неонацистов из Купянска - одного из ключевых узлов логистики противника в Харьковской области. Киевские радикалы сдают позиции, бросают технику. Бои идут практически в центре города - рядом с главным мостом через реку Оскол, который соединяет восточную и западную части Купянска. Ну а самая тяжёлая ситуация для ВСУ сейчас в Красноармейске.

Через считанные минуты после взлета наш дрон-камикадзе уничтожает тяжелый гексакоптер противника. Специальная усиливающая антенна позволяет мониторить воздушное пространство и точно выдавать координаты. Очередная атака вражеских БПЛА на Южно-Донецком направлении отражена.

А это в работе зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". На Красноармейском направлении расчеты ЗРК прикрывают штурмовые группы, которые сжимают кольцо окружения вокруг стратегически важного города. Комплекс позволяет перехватывать разные цели - от тяжелых ударных БПЛА до высокоскоростных крылатых ракет.

Пехоту под Красноармейском поддерживают и танкисты. Бьют с закрытых огневых позиций, уничтожая пункты временного размещения ВСУ. В Херсонской области разведывательный беспилотник обнаружил бронеавтомобиль ВСУ с десантом. По полученным координатам удар по машине нанес расчет буксируемой гаубицы "Мста - Б". Позиции противника на правом берегу Днепра под постоянным огневым контролем нашей артиллерии.

В зоне ответственности группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М поразил живую силу противника в лесистой местности. А в приграничных районах Курской области инженерные подразделения продолжают разминирование населенных пунктов и сельзхозполей от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими боевиками.

Также в полях очень много боеприпасов, которые были сброшены с беспилотников и мин-ловушек, в основном, западного производства. В работе саперы используют в том числе дистанционно управляемую машину разминирования "Уран - 6".