Россия снимает с себя обязательство по договору РСМД из-за действий Запада

Москва снимает с себя обязательства по неразмещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. О прекращении моратория говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа. Этот шаг стал прямым ответом на действия Запада. За последнее время США и их союзники развернули множество тактических комплексов и гиперзвуковых систем в непосредственной близости от наших границ. А вот закономерная ответная реакция вызвала волну паники по обе стороны Атлантики.

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