В Орловской области поисковики нашли братскую могилу бойцов Красной Армии

В Орловской области поисковые отряды "Вахты памяти" нашли братскую могилу бойцов Красной Армии. Точное место захоронения удалось вычислить при помощи архивных снимков, сделанных в 1942-м году. В этом районе шли ожесточённые бои. Останки советских солдат обнаружили в засыпанной воронке, которая образовалась после разрыва авиабомбы.

Бережно сантиметр за сантиметром специалисты поискового отряда "Костер" исследуют воронку от боеприпаса. В 43-м году она стала братской могилой как минимум для 18 бойцов Красной Армии. Здесь останки тех, кого в военное время часто называли пропавшими без вести. И сегодня найти хотя бы какую-то информацию об этих людях крайне сложно. С уверенностью можно утверждать лишь одно - все они погибли в ожесточенных боях рядом с деревней Фетищево Орловской области.

"По факту перед нами сейчас картина поля боя 42-43 года, то есть одни фундаменты, воронки, некоторые элементы. На сегодняшний момент раскрыты останки 18 бойцов, то есть посчитано 18 бойцов, но их, возможно, больше", - рассказал Николай Красиков, руководитель межрегионального поискового объединения "Костер".

Изначально на месте воронки была позиция штурмовых подразделений. Вероятно, именно отсюда наши бойцы начинали атаковать высоту в районе деревни Фетищево. У противника, конечно, было преимущество. Он видел все перемещения солдат и бил по ним из артиллерии. На это указывает и характер травм у бойцов.

"Ранения получены в результате близких разрывов артиллерийских боеприпасов, то есть это даже не миномет, с достаточно толстой стенкой. Повреждены они очень сильно, руки, ноги перебиты, черепные коробки неоднократно пробиты", - отметил Николай Красиков.

Такие места стихийного захоронения находят с помощью карт боев. Специалисты воспринимают это как личный долг перед теми, кто не вернулся с войны. Десятки людей несут здесь "Вахту памяти". Вместе с ними работают и сотрудники Следственного комитета.

Вместе с останками бойцов находят их личные вещи и даже медальоны. Их отдают на экспертизу. Вероятно, это поможет установить имя каждого, кто был в братской могиле.