Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 13-летней Ани Быковой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 13-летней Ане Быковой из Санкт-Петербурга. Три месяца назад ей поставили смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. После курса химиотерапии врачам удалось вывести девочку в ремиссию. Теперь Ане требуется экстренная трансплантация костного мозга. Но прежде необходима иммунотерапия очень редкими препаратами. Стоимость курса - почти 4 миллиона рублей. Мать, которая воспитывает троих детей одна, собрать такую сумму просто не в силах. И просит всех неравнодушных помочь.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ани. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

13-летняя Аня с большой надеждой слушает старшего брата. Отчаянная вера в то, что найдется выход из тяжелой ситуации, в которой вдруг оказалась и она, и вся семья - это единственное, что сейчас помогает не опустить руки. В мае этого года у девочки неожиданно диагностировали смертельную болезнь - острый лимфобластный лейкоз, рак крови.

"Пошли, сдали анализ крови, получили результаты. Я просто зашла к дежурному врачу, она посмотрела и сказала, что с такими показателями вас надо госпитализировать", - рассказала Наталья Глушец, мама девочки.

Первый этап лечения дался очень тяжело. После химиотерапии началась постоянная тошнота, стали болеть суставы. "Она мне уткнулась в плечико… посидела минут 10, и потом: Мам, говорит… я жить хочу… буду лечиться", - говорит Наталья Глушец.

С большим трудом Аню удалось вывести в ремиссию, но после химиотерапии к обычным побочным эффектам добавилась аплазия кроветворения - это постоянная угроза внезапных кровотечений.

"Московский консилиум врачей принял решение из-за низкой аплазии кроветворения, из-за того, что химия не справляется, что в ее ситуации если начать лечить стандартным интенсивным курсом, организм просто не выдержит по жизненным показаниям", - рассказывает мама Ани.

Сейчас девочку ненадолго отпустили из больницы, побыть дома, со старшими братом и сестрой. Как только Аня хоть немного восстановится после "химии", показана экстренная трансплантация костного мозга. Из-за того, что организм уже ослаблен, перед пересадкой нужна сложная иммунотерапия очень редкими препаратами. Стоимость лекарств просто огромная - почти 4 миллиона рублей. Их семье нужно приобрести за свой счет. Аниной маме неоткуда взять такие деньги, женщина воспитывает детей одна. Семья умоляет всех неравнодушных не пройти мимо такой страшной беды.

"Это большое счастье, что в наше время есть возможность обратиться к людям, которые смогут помочь собрать ту сумму, которую мне физически не собрать, мне даже ее в кредит никто не даст. Если бы не было надежды на то, что помогут, я, наверное, бы сломалась, конечно", - говорит Наталья Глушец.

Мама Ани очень переживает, что ничем, кроме заботы, не может помочь. Она видит, как сильно дочка хочет жить. Ведь у нее так много планов на будущее. Каждый раз, когда, когда Аня с мамой выходят из дома, даже ненадолго, брат и сестра смотрят из окна им вслед. Они очень ждут того дня, когда больше не надо будет бояться - а вдруг мама вернется одна? Но вот наступит ли такой день - сейчас зависит от неравнодушия каждого из нас.

Ещё раз напомним - ждать Аня не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И девочке очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Анны Быковой, программа 2336