Собянин: Более 18 млн человек посетили "Москвариум" за 10 лет его работы

Один из самых популярных павильонов ВДНХ - "Москвариум" - за 10 лет посетили свыше 18 миллионов человек. Как рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, это уникальный центр океанографии и морской биологии, коллекция насчитывает 600 видов и 12 тысяч водных обитателей.

В его аквариумах можно увидеть редких и занесённых в красную книгу животных: черепаху биссу, акульего ската, средиземноморских морских коньков, более десяти разновидностей акул.

"Москвариум" регулярно проводит детские спектакли и интерактивные выставки. В его стенах создано 11 водных шоу, которые посетили более трёх миллионов зрителей. В многофункциональном комплексе ведётся и масштабная научная работа, а также есть курсы повышения квалификации для ветеринарных врачей.