Собянин рассказал о новой жизни Большого Каменного моста после реконструкции

Работы по реставрации Большого Каменного моста были выполнены всего за 14 месяц, сообщил Сергей Собянин. В первую очередь рабочие заменили балки и несущие конструкции, поврежденные коррозией. После этого были проложены новые коммуникации, отреставрирована гранитная облицовка. Также отремонтировали ограждения и заменили освещение. Мэр отметил, что некоторые работы приходилось выполнять с воды с использованием барж и понтонов. На многих работах вместо ручного труда использовались управляемые роботы.