Рецидив рака Кейт Миддлтон обсуждают в Сети

В сентябре будет год, как Кейт Миддлтон после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием достигла ремиссии. Вскоре после этого супруга британского принца Уильяма вернулась к своим королевским обязанностям.

Вот только в Сети судачат, что состояние принцессы Кэтрин оставляет желать лучшего. Мол, она не до конца восстановилась, а уже бросилась усиленно работать. Кое-кто из интернет-пользователей отметил ее якобы нездоровый вид. Другие считают, что после болезни Кейт Миддлтон не до конца восстановилась, но ради работы не щадит себя. Особо наблюдательные фанаты твердят, что будущая британского королева, которая и так всегда была невероятно стройной, в настоящее время выглядит тощей.

Кроме того, интернет-пользователи выдвигают предположения, что принцесса Уэльская вообще может скрывать рецидив, мол, поэтому и вид болезненный и нехватка веса. Поводом для таких слухов стала отмена визита Кейт Миддлтон на скачки Royal Ascot. Невестка короля Карла III должна была появиться перед публикой в карете, но в итоге выход в свет был отменен за 20 минут до начала мероприятия.

Напомним, слухи о смертельно опасной болезни Кейт Мидллтон возникли в конце 2023 года. А весной 2024 года супруга принца Уильяма объявила, что борется с раком.