ФСБ предотвратила убийство руководителя оборонного предприятия

Спецслужбы сорвали покушение на руководителя одного из оборонно-промышленных предприятий Белгорода. Задержан россиянин, завербованный одной из запрещенных проукраинских террористических организаций.

Как рассказали в ФСБ, задержанный по указанию кураторов приехал в один из районов Белгородской области, где забрал оружие и взрывчатку, сброшенные с беспилотника. Их в дальнейшем он планировал использовать для покушения. "В процессе реализации преступного замысла" россиянин был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В ФСБ напомнили о неотвратимости наказания для пособников противнику.