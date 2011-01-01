Мощное землетрясение сдвинуло Камчатку на 2 метра

После мощного землетрясения на Камчатке ученые зафиксировали значительные геодинамические изменения.

Южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на 2 метра на юго-восток, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

"Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова", - рассказали ученые в Telegram-канале службы.

Изменения сравнимы с горизонтальными подвижками после землетрясения 2011 года в японском Тохоку.

Петропавловск-Камчатский и его станции сместились в результате землетрясения менее значительно.

Утром 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Магнитуда составила 8,8 балла. Была объявлена тревога цунами. К счастью, ни жертв, ни серьезно травмированных нет. Значительных разрушений тоже нет.