Гордон обратилась к жене любовника Полины Дибровой: "Тебя обманывали долго и подло"

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Катя Гордон объявила, что будет защищать Елену Товстик, жену предполагаемого любовника Полины Дибровой, молодой супруги известного телеведущего Дмитрия Диброва.

Адвокат опубликовала совместную фотографию со своей подзащитной и раскрыла некоторые интимные детали истории Елены.

"Тебе, уже изменяя с твоей подругой, подсунули брачный контракт, отняв у тебя то, что по праву должно быть твоим… Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. У тебя забрали телефон, стерли переписки и контакты, взломали аккаунты… Ты без денег, обманутая и преданная; с отнятой дочкой и сыном, которым лгут про тебя… Тебя отправили якобы "отдохнуть" чтобы за спиной подать иск…" - перечислила Гордон, не называя имен, но пользователи Сети сделали вывод, что речь идет о Романе Товстике и Полине Дибровой.

Интересно, что пост "лайкнула" Лера Кудрявцева, которая не смогла пройти мимо громкой истории и дала понять, что однозначно заняла сторону "жены миллиардера".

Напомним, на днях появилась информация, будто Дибровы на грани развода. Многодетную маму поймали на измене. По слухам, 36-летняя жена телеведущего уже полгода тайно встречается с мужем лучшей подруги, бизнесменом Романом. По некоторой информации, для любовных утех мужчина даже снял дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке. Роман так увлекся подругой жены, что еще месяц назад подал на развод. У мужчины шесть детей, и он планирует их отобрать у жены.