Украинцев нужно готовить к возможной войне с детского сада - ориентировочно с 5 лет.

С таким предложение выступил заместитель начальника центра рекрутинга теробороны, бывший депутат Верховной рады Игорь Швайка. Ранее милитаризация поможет сколотить монолитную украинскую нацию, которая "точно знает, что цена ее существования - это множество жертв, принесенных на алтарь этой войны".

киевский режим будет готовиться "к любому нашествию" якобы ради памяти погибших бойцов ВСУ, добавил он.

Накануне исполняющий обзанности начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт заявил, что детей будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет. В школах появится новый предмет - "Защита Украины", а в университетах - "Основы национального сопротивления".