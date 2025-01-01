В Печорах пройдёт семинар по государственной молодёжной политике

С 25 по 28 сентября 2025 года в городе Печоры на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря состоится образовательный семинар, организатором которого выступает "Роспатриотцентр". В офлайн- и онлайн-форматах участники смогут погрузиться в решение вопросов по организации системы совершенствования подготовки специалистов сферы государственной молодежной политики.

Подать заявку на участие в семинаре могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), имеющие опыт работы в сфере реализации государственной молодежной политики от 3 (трех) лет. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе ФГАИС "Молодежь России" до 18 августа по ссылке.

Участниками очной программы станут 300 человек, еще не менее 700 примут участие в программе дистанционно.